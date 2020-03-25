خافيير باردم يدعم جوني ديب في قضيته مع آمبر هيرد

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم ​خافيير باردم​دعمه للنجم ​جوني ديب​، في قضيته مع طليقته النجمة ​آمبر هيرد​، ويراه رجلاً حقيقياً وصديقاً كريماً، ويهتم بعائلته.

وأضاف باردم أن ديب لديه موهبة كبير، وأنه عمل معه من قَبل، ورأى مواقفه المحترمة مع فريق العمل، التي تعتبر فريدة من نوعها، وأنه رجل حنون وعطوف وفنان إستثنائي.

كما أشار بادرم الى أنه لا يحب ديب فقط، وإنما يحترمه لأنه يتواجد دوماً عندما يحتاجه، مؤكداً أن ديب محاصر بالأكاذيب، وعلى الرغم من ما يتعرض له يكتفي بالإبتسام، ويعمل في صمت.

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