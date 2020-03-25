فهرية أفجين تفضح زوجها.. وبماذا إتهمته؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية ​فهرية أفجين​ أن زوجها النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ لا يلتزم بقواعد الحجر الصحي، التي يتم إتباعها في تركيا والعالم، للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

وأشارت إلى أنه على الرغم من دعوته الجميع إلى البقاء في المنازل وتوجهه بالشكر إلى الطاقم الطبي، إلا أنه لا يلتزم بدوره بالنصائح، بحسب تقرير لصحيفة Sabah التركية.

وقالت أفجين إنه يعاني في هذا الصدد من الإزدواجية، ولا يستمع إليها وإن عليه أن ينفذ النصيحة، التي قدمها قبل الآخرين، مضيفة أنها تطلب منه البقاء في المنزل والتوقف عن القيام بأي عمل، لأنها تخاف عليه تماماً كما تخاف على طفلهما.

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