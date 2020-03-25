شاهدوا نادين نسيب نجيم وهي ترقص بطريقة طريفة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جديد للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، لفت أنظار الكثيرين، فظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية سريعة، بطريقة طريفة.

وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم بعفويتها، فيما إنتقد آخرون رقصها فيما العالم يشهد مأساة، تتمثّل بإنتشار الوباء الناتج عن ​فيروس كورونا​.

وكانت نجيم قد أثارت الإهتمام أيضاً بمقطع بفيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة، ظهرت فيه مع صديقتها، وهما تؤديان عملاً منزلياً بطريقة راقصة، وحقق الفيديو أكثر من مليونين و900 ألف مشاهدة.

يُذكر أنه من المقرر أن تطل نجيم في الموسم الرمضاني المقبل، في مسلسل "2020"، الى جانب الممثل السوري قصي خولي.

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