مذيعة شهيرة تثير قلق محبيها بغيابها عن الشاشة.. فهل أُصيبت بـ"كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت المذيعة الفرنسية ​دافني بوركي​ قلق محبيها، بغيابها المفاجئ وعدم تقديمها برنامجها، الذي يعرض على قناة France 2، وقد عُلم بعد ذلك أنه تم تشخيص إصابة مقرب منها بالمرض، الناتج عن عدوى ​فيروس كورونا​.

ونقلت عنها القناة قولها: "تم إعلان حالة كورونا في محيطي الاجتماعي القريب جداً، ومراعاة للمحاذير الصحية قررت ألا أذهب إلى الاستديو".

وأضافت بوركي متوجهة إلى المتابعين: "تأثرت من أعماق القلب بالمبادرات، التي قمتم بها من أجل تقديم الدعم للفريق الطبي، كما للأشخاص المعدمين". وتابعت: "أنتم رائعون".

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