خاص الفن- هيثم شاكر يحاول اطلاق فيديو كليب تمهيداً لمسلسله الجديد

ميرنا وليد - بيروت - مر أكثر من شهر على برومو أغنية الفنان ​هيثم شاكر​ "لحقتيني" التي كان مقررا طرحها في شباط/فبراير دون أن يقوم بطرح الفيديو كليب الأغنية.

وقد علمنا بأن السبب هو وجود مشاكل بين هيثم شاكر والشركة المنتجة التي يتعاون معها ولكنه مؤخرا يحاول اقناع الشركة بأن يتم طرح الكليب لرغبته في أن تكون تمهيدا لظهوره الرمضاني الجديد كممثل من خلال مسلسل "حب عمري" والذي يمثل ثاني تجاربه التمثيلية بعد أن شارك في مسلسل "ارض جو" ، والمسلسل الجديد هو من بطولة هيثم مع سهر الصايغ التي تقوم بالبطولة النسائية في العمل ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

الجدير بالذكر أن أغنية لحقتيني هي ثاني أغنية يقوم هيثم شاكر بتصويرها من ألبومه معرفة قديمة الذي طرحه في أيلول/سبتمبر لعام 2019 وتم تصوير الأغنية في اليونان مع المخرج اليونانى العالمي يانيس ديموليتس.

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