ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب مع الفنانة ​نانسي عجرم​ قيل إنها تعود لابن المحامية رهاب البيطار التي تمسك الدعوى الموكلة ضد عجرم وزوجها بقضية القتل العمد لسارق منزلهما. وبالفعل، اتضح ان الشاب هو ابنها فأوضحت المحامية الامر على صفحتها مشيرة الى أن الصورة تعود فعلا لابنها، وأنه بسبب عمله يلتقي بنجوم ونجمات كثيرين من بينهم نانسي عجرم التي التقط ههذ الصورة معها قبل سنوات وهي ليست حديثة وهو قد نشرها بنفسه على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابن محامية سارق بيت نانسي عجرم بصورة معها فما القصة؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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