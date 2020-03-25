هاري ستايلز يؤجل جولته الغنائية ويوجه رسالة للجمهور‎

ميرنا وليد - بيروت - اجل النجم العالمي هاري ستايلز البالغ من العمر 26 عاما جولته الغنائية بعنوان Love on tour.
وكان من المقرر ان تبدأ الجولة في برمنغهام ، إنكلترا في 15 نيسان/أبريل ,وتأجلت الى شهر شباط/فبراير 2021 ، وتتضمن الجولة محطات في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وفي بيان له على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي اورد هاري:"كل من يعرفني يدرك ان الأداء على المسرح كان دائمًا الجزء المفضل لدي من العمل في الموسيقى. ولكن في مثل هذه الأوقات ، تعتبر سلامة وحماية فريق عملي والمعجبين وكل شخص آخر حول العالم أولوية. "
وتابع:"لأسباب واضحة ، ستتم إعادة جدولة الجولة في المملكة المتحدة وأوروبا في عام 2021. ستكون التذاكر التي تم شراؤها صالحة لهذه العروض. وفي الوقت نفسه ، سنراقب الوضع عن كثب في جميع أنحاء العالم وسنواصل تزويدكم بالمستجدات في الأشهر المقبلة ".
وحث هاري المعجبين على "العزلة الذاتية" و "معاملة الناس بلطف" خلال الأزمة العالمية: "من أجل سلامة نفسك والآخرين ، يرجى العزلة الذاتية، نحن جميعًا في هذا الأمر معًا. لا يمكنني الانتظار حتى أراكم بمجرد أن يكون ذلك آمنًا. حتى ذلك الحين ، عاملوا الناس بلطف."
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