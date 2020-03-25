خاص الفن - هذه حقيقة إصابة دريد لحام بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - ضجت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إصابة الممثل السوري القدير ​دريد لحام​ ب​فيروس كورونا​ خلال تواجده في العاصمة دمشق و حتى ان البعض روج لاخبار تفيد ان وضعه الصحي تدهور بشكل كبير.

لكن مصادر خاصة بموقع "الفن" أكدت لنا ان كل هذه الاقاويل عارية تماماً عن الصحة و ان الممثل بصحة جيدة و حتى لا يعاني من اي مضاعفات صحية و ان شائعات وفاته و مرضه اصبحت موضة عند من يسعى الى لفت الانتباه الى حساباته الالكترونية فقط لا غير.

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