كيف تفاعل النجوم السوريون مع فيروس كورونا؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

الخوف من الإصابة بأي مرض يؤثر على مناعة الجسم، وقوة المناعة هي السلاح الوحيد المحتمل في مواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا الذي ضرب العالم.

وبين الجد والفكاهة، حضرنا فيديو عن طريقة تفاعل الفنانين السوريون مع فيروس كورونا المستجد الذي وصل مؤخرا إلى سوريا، حيث يحاول هؤلاء النجوم التواصل مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب، مثل توعية الجمهور كونهم قدوة للكثيرين، بالإضافة لمحاولة عدم قطع الاتصال معهم، هذا بعيدا عن أن هناك عددا منهم يعيشون بمفردهم بسبب تواجدهم في بلد غير بلادهم الأصلية.

ومن هؤلاء النجوم الفنان السّوري أيمن رضا الذي يمتاز دائما بحسه الفكاهي، وروحه المرحة في تعاطيه مع الأمور الحياتية اليومية، فقد نجح في تقديم شكل جديد لأغنيته الشهيرة "وزع شوكلاته وطعمينا"، وهي أغنية مر على صدورها سنوات، حيث قدمها في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "بقعة ضوء".

فأعاد أيمن رضا تقديمها ليعيدها بشكل جديد تماشيا مع أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم، محرفا كلماتها لتصبح "وزع كورونا واعطينا".

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أما الفنان السوري باسم ياخور فقدم وصفته الخاصة للوقاية من الفيروس، خلال رسالة توجه بها إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وتتلخص بتناول 3 فصوص من الثوم، و"فحل بصل على الريق"، قائلا: "على كفالتي إذا بقا حدا يقرب عليكم أو يبوسكم أو يقلكم مرحبا".

وكعادتها الفنانة السورية نسرين طافش، حاولت أن تقدم نصائح للجمهور من أجل الاستفادة من الحجر الصحي وقضاء وقتع ممتع، حيث اقترحت عليهم القراءة، وكتبت على إحدى صفحاتها: "قراءة كتاب بيدفي القلب، متابعة أفلام ملهمة او مضحكة، رياضة منزلية في الاف الفيديوهات باليوتيوب، يوجا بيلاتس او زومبا، طبخ، اي لعبة ممتعة بتناسبك، رسم/ رقص، ممكن يكون هاد انسب وقت لتعمل خلوة.. او صوم للرحمن (صوم عن الكلام)، تأمل، ملاحظة: الحيوانات الاليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا.. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان.. وما تطلعو الا للضرورة.. تضلو بخير يا رب".

ومن الجدير ذكره أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن سوريا من الدول الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا المستجد بسبب الحرب المندلعة فيه منذ سنوات والنظام الصحي الهش والأفراد الأقل حصانة صحية أمام الإصابة بهذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما عائدة من الخارج.