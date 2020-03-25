"النيابة السعودية" تستدعي إيناس الحنطي والتحقيق مع المسؤول عن دعوتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استدعت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة، ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارٍ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.

وفور صدور بيان النيابة العامة باستدعاء مشهورة السناب شات، تناقل مغردون اسم "إيناس الحنطي" والتي طالب كثيرون بالتحقيق معها خلال الأيام الماضية.

ولكن ما أثار حفيظة المغردين أكثر أنها ظهرت مؤخرا داخل أحد المقار الحكومية وهي تقوم بتغطية حدث يواكب فيروس كورونا دون أن ترتدي "القفازات والكمامة"، وأيضا لم تفصح بشيء مما حدث لها، كما أن وضعها الصحي غير معلوم هل هي مصابة أم لا، خصوصا وأنها خالطت ابنها وعاملتها المنزلية.

وفي وقت سابق؛ وجه مغردون سعوديون التهمة لإيناس الحنطي، قائلين إنها قامت بنقل فيروس كورونا دون أي مبالاة منها بما تقوم به.

وبعدها ظهرت الحنطي في مقطع فيديو وهي تتحدث عن إصابة العاملة المنزلية لديها بالفيروس بعد قدومها من خارج المملكة، وأن أعراض الفيروس بدأت بالظهور على ابنها لتقوم بنقله إلى المستشفى بنفسها وهو الأمر الذي يعرضها للعدوى.

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وقالت إيناس، في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات، إن خادمتها أصابها فيروس كورونا، وتم أخذها إلى المستشفى، مبينة أن وزارة الصحة أخبرتهم عبر الهاتف بأن موظفيها سيأتون لأخذ عينة من جميع أفراد الأسرة.

وكانت الحنطي قد كشفت عن أنها لم تنتظر موظفي وزارة الصحة حتى يأتوا إليها لأخذ العينات، وأخذت ابنها المخالط للعاملة المنزلية للمستشفى لفحصه بعد ظهور الأعراض عليه، قائلة: "قلب الأم ما يتحمل "، وهو ما يعتبر مخالفا لتعليمات وزارة الصحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، منتقدين سلوك الحنطي، وواصفينه بـ"السلوك المستهتر"؛ بسبب تعريضها حياة المتواجدين بالمستشفى لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لخروجها لتغطيات في الأيام الماضية، وبعد ذلك وضعت الخادمة وابنها داخل العزل الصحي.

يشار إلى أن النيابة العامة ربما تصدر أمرا بعزلها أو تغريمها نظرا لمخالفتها التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.