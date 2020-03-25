شكرا لقرائتكم بمقطع فيديو.. أنغام بعد انفصالها تتحدى! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لأول مرة بعد فترة من انتشار خبر انفصالها، ظهرت المطربة المصرية أنغام، الجمعة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام.

في التفاصيل، نشرت أنغام مقطع فيديو أعلنت فيه قبولها المشاركة في "تحدي الخير"، الذي يخوضه عدد من الفنانين المصريين، وانتشر بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

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يحاول التحدي تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة بعد انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا.

وقالت أنغام في المقطع المصور: "أنا قبلت التحدي من الشاعر أمير طعيمة.. وسأتكفل بـ80 أسرة"، ووجهت التحدي للفنانات يسرا وغادة عبد الرازق والموسيقار هاني فرحات".

يشار إلى أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم كان أعلن انفصاله قبل أيام عن زوجته الفنانة المصرية أنغام بعد زواج استمر لمدة عام، منهياً بذلك الجدل الذي أثير حول علاقتهما.