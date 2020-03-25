شكرا لقرائتكم خبر عن ارفع غضبك عنا.. تامر حسنى يبتهل لرفع البلاء (فيديو)‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار السريع لفيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع . ‏

تقول كلمات الابتهال: "انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا ‏بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من ‏إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق ‏قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا".‏

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وحرص النجم تامر حسنى ، على تقديم الدعم للأطباء ‏والممرضين الذين يتواجدون داخل المستشفيات على مدار ‏الساعة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المسجد "كوفيد ‏‏١٩"، ومحاولة التصدي لانتشاره، وقام بتغيير صورة ‏الحساب الشخصي له بصورة للأطباء وهم يحتضنون الكرة ‏الأرضية.‏

ووجه حسنى، رسالة عبر حسابه بمواقع السوشيال ميديا، ‏قائلاُ "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم هفضل ادعيلكو ‏طول عمرى، ارجوكم الصورة دى عمرنا ما ننساها والناس ‏دى لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خالص، اللهم ‏احفظهم واحميهم واحفظ اهاليهم ورغم انى بكتب الكلام دا ‏من اول يوم هفضل اكتب كل شوية، ولكل الأطباء ‏والممرضين انا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي ‏وما اديتلوش تعظيم سلام".‏