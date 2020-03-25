شكرا لقرائتكم خبر عن ارفع غضبك عنا.. تامر حسنى يبتهل لرفع البلاء (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن شوقى، وذلك بعد انتشار السريع لفيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع .
تقول كلمات الابتهال: "انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا".
وحرص النجم تامر حسنى ، على تقديم الدعم للأطباء والممرضين الذين يتواجدون داخل المستشفيات على مدار الساعة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المسجد "كوفيد ١٩"، ومحاولة التصدي لانتشاره، وقام بتغيير صورة الحساب الشخصي له بصورة للأطباء وهم يحتضنون الكرة الأرضية.
ووجه حسنى، رسالة عبر حسابه بمواقع السوشيال ميديا، قائلاُ "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم هفضل ادعيلكو طول عمرى، ارجوكم الصورة دى عمرنا ما ننساها والناس دى لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خالص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ اهاليهم ورغم انى بكتب الكلام دا من اول يوم هفضل اكتب كل شوية، ولكل الأطباء والممرضين انا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وما اديتلوش تعظيم سلام".
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