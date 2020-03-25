شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف فنانات زمان مع أمهاتهن.. سر فوبيا والدة زهرة العلا من الطوابق العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأم دور كبير فى حياة كل منا، وفى تكوين شخصيته وصفاته،وتستطيع أن ترى وجه الأم فى وجوه أبنائها وطريقة تعاملهم وما يحققونه فى حياتهم ويصلون له.

وفى حياة النجوم كذلك تبرز صورة الأم وتأثيرها عليهم، وهناك مواقف بعينها للأم تظل عالقة فى الأذهان لا يستطيع كل منهم نسيانها مهما بلغ من شهرة أو عمر، وهو ما أكده عدد من نجوم الزمن الجميل فى بعض لقاءاتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب التى كان نجوم وعمالقة الزمن الجميل يحرصون دائما على التواصل معها ويتحدثون فيها لجمهورهم عن ذكرياتهم و كل تفاصيل حياتهم ، أجرت المجلة استطلاعاً لعدد من هؤلاء النجوم نشرته على صفحاتها بتاريخ 20 مارس عام 1956 تحت عنوان " أذكر عن أمى" تحدثت عدد من نجمات الزمن الجميل عن بعض المواقف التى جمعتهن مع أمهاتهن وظلت عالقة فى أذهانهن دائما.

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ومن بين هؤلاء الفنانات الفنانة الكبيرة زهرة العلا، التى تحدثت عن خوف والدتها الشديد عليها، قائلة:"تصر أمى دائما على أن تقطن بالطابق الأول أو الثانى فى أى منزل نسكن فيها وكلما عارضتها ذكرتنى بموقف وحادث قديم تعرضت له وانا طفلة".

وتابعت الفنانة الكبيرة:"كنت أسكن فى طفولتى بالإسكندرية وعانيت ذات يوم من ألام فى اللوزتين، وصحبتنى أمى إلى عيادة أحد الأطباء وكانت بالطابق السابع"

وأوضحت زهرة العلا:" جلست أنا وأمى فى انتظار دورنا وفى هذه الأثناء لاحظت وجود أحد النوافذ المفتوحة على الشارع، فأسرعت إليها لأشاهد المارة، حتى كدت أسقط من النافذة، فصرخت أمى وجرت نحوى هى وكل من كان فى العيادة حتى أنقذتنى".

وأضافت:" منذ ذلك الحين تأبى أمى إلا أن نسكن فى الطوابق القريبة من الأرض، وحتى حين تزوجت كان شرطها الوحيد أن تكون شقة الزوجية فى الطابق الأول".