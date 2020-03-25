شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"الغناء بالكمامة" تحدٍ جديد بين نجوم الطرب على شرف ‏كورونا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلقت أزمة كورونا العديد من "التحديات" على السوشيال ‏ميديا بين النجوم والمشاهير، فتارة يعلن أحدهم تحدى ‏التكفل بعدد من الأسر التى تعمل باليومية، وأخرى يعلن ‏تحدى "المناديل" وتعقيم الأيدى، وثالث يعلن تحدى الملل ‏خلال التواجد فى المنازل، وأخيراً تحدٍ من نتوع جديد وهو ‏‏"تحدى الكمامة" وتقوم فكرته على الغناء من تحت الكمامة ‏‏.‏

الملحن نادر نور أطلق ذلك التحدى الذى أسماه "تحدى ‏الكمامة" عبر صفحته على فيس بوك، وغنى "لو على ‏قلبى" للنجم فضل شاكر، وأعلن أنه يتحدى المطرب هيثم ‏نبيل ليقوم بهذا التحدى.‏

وكتب الملحن نادر نور معلنا عن هذا التحدى، قائلا: ‏بتحدى صديقى الفنان هيثم نبيل فى ‏‎#‎تحدي_الكمامة‎ ‎و هو ‏تحدى بسيط جدا انه يغنى بالكمامة اى اغنية يختارها و ‏ينزلها فيديو و يتحدى الفنان اللى هو يختاره يعمل نفس ‏الشيئ من بعده و هكذا... الموضوع سهل يا هيثم أهم ‏حاجة تنظيم النفس ‏????????

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من ناحية أخرى، انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل ‏الأغنية الرابعة ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه ‏الفترة المقبلة، والأغنية بعنوان " بداية أجمل"، وهي من ‏كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين ‏النجار، وقد انتهى هيثم نبيل أيضا خلال الفترة الماضية ‏من تسجيل 3 أغنيات، الأولي بعنوان " كان لينا ناس"، ‏وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، ‏وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، ‏والثانية " زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان ‏هيثم نبيل، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت ‏مصطفى رؤوف‎.‎

والثالثة بعنوان " عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، ‏وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة ‏صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان، ومن ‏المقرر أن يتم طرحه وقت طرح الألبوم في الأيام المقبلة