شكرا لقرائتكم خبر عن "الغناء بالكمامة" تحدٍ جديد بين نجوم الطرب على شرف كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلقت أزمة كورونا العديد من "التحديات" على السوشيال ميديا بين النجوم والمشاهير، فتارة يعلن أحدهم تحدى التكفل بعدد من الأسر التى تعمل باليومية، وأخرى يعلن تحدى "المناديل" وتعقيم الأيدى، وثالث يعلن تحدى الملل خلال التواجد فى المنازل، وأخيراً تحدٍ من نتوع جديد وهو "تحدى الكمامة" وتقوم فكرته على الغناء من تحت الكمامة .
الملحن نادر نور أطلق ذلك التحدى الذى أسماه "تحدى الكمامة" عبر صفحته على فيس بوك، وغنى "لو على قلبى" للنجم فضل شاكر، وأعلن أنه يتحدى المطرب هيثم نبيل ليقوم بهذا التحدى.
وكتب الملحن نادر نور معلنا عن هذا التحدى، قائلا: بتحدى صديقى الفنان هيثم نبيل فى #تحدي_الكمامة و هو تحدى بسيط جدا انه يغنى بالكمامة اى اغنية يختارها و ينزلها فيديو و يتحدى الفنان اللى هو يختاره يعمل نفس الشيئ من بعده و هكذا... الموضوع سهل يا هيثم أهم حاجة تنظيم النفس ????????
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من ناحية أخرى، انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل الأغنية الرابعة ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة، والأغنية بعنوان " بداية أجمل"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وقد انتهى هيثم نبيل أيضا خلال الفترة الماضية من تسجيل 3 أغنيات، الأولي بعنوان " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، والثانية " زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.
والثالثة بعنوان " عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان، ومن المقرر أن يتم طرحه وقت طرح الألبوم في الأيام المقبلة
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