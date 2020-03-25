شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون Tenet لـ كريستوفر نولان أول فيلم يعرض بالسينما بعد انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج العالمى كريستوفر نولان، أنه لا ينوى طرح فيلمه الجديد المنتظر، Tenet، على أى من منصات البث، بالرغم من ما يحدث فى العالم من غلق لـ دور العرض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " heroichollywood"، وبالتالى فـ ذلك يطرح العديد من الأسئلة أولها هى احتمالية أن يكون العمل الجديد، من أول الأفلام العالمية التى تصل لـ مختلف دور العرض حول العالم، بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، خاصة أن العمل من المقرر أن يصل لدور العرض فى شهر 17 يوليو القادم.



Tenet (2)

وصرح نولان "عندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا من جديد، ستكون أقوى من أي وقت مضى، كما أن الأفلان ستقوم بتعزيز الاتصال المباشر بين العالم، بعد هذا الانقطاع الذى لا نعلم إلى أى مدى سيطول، كما يساهم بالمليارات في رفع لاقتصاد، نحن لا ندين بها فقط إلى 150 ألف عامل في هذه الصناعة الأمريكية، ولكننا مدينون لأنفسنا، حيث أننا نحتاج إلى ما يمكن أن تقدمه لنا الأفلام".



Tenet

فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

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Tenet





وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والسفر عبر الزمن والتطور.

وبحسب صحيفة worldofreel فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الافلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية فى حال تغير رؤية المخرج فيما بعد.