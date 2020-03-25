شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار فى الحظر:معنديش أفكار أعملها وربنا يعين الناس على الفيروس اللعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم اللبنانى وائل جسار إنه ليس لديه أى أعمال فنية جديدة هذه الأيام، أو أفكار يمكن العمل عليها فى ظل الظروف الحالية بعد ظهور فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع، ودعا جسار عبر ”الخليج 365” بالشفاء للعالم أجمع من هذا الفيروس الخطير، الذى أصاب الشعوب بأكملها، وأن يبعد عن الناس الشر وان يقدرهم علي الفيروس اللعين.

وأعرب جسار عن أمنياته بأن يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية التى كانوا يعيشونها من قبل ظهور الفيروس.

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فى سياق مختلف يُعرض حاليا على شبكة قنوات الحياة مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، ويغنى تتراته النجم وائل جسار، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت، والمسلسل تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

كان وائل جسار قد قدم مؤخراً أيضا أغنية "غربة حب"، كتتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON، والمسلسل من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "إيه اللي وصلنا لكدة" لتتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.