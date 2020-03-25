شكرا لقرائتكم خبر عن ليست السينما فقط.. أغنية ومسرحية ورواية تنبأت بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ظهر فيروس كورونا في الصين تحدث الكثيرين عن الأفلام السينمائية التي تنبأت بكورونا قبل انتشار الوباء من أشهرها فيلم Contagion الذي دارت أحداثه في إحدى المدن الصينية في أجواء مشابهة جدا لما تحدث الآن وتفاصيل قريبة جدا من تلك التي نعيشها هذه الأيام.

والحقيقة أن السينما ليست هي الوحيدة التي تنبأت بما يحدث الآن فالعديد من الأعمال الفنية والروايات كانت تحمل بعض لمحات مما يحدث هذه الأيام :

الفنان ياسر العظمة كان قد أصدر أغنية لمسلسل "مرايا 86" تحدثت عن طرق الوقاية من الفيروسات تشبه ما تطالب به منظمة الصحة العالميه هذه الأيام، وتقول كلمات الاغنية خيي لا تصافحني بنوب.. لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي.. لا تلمس لا تصافح لا تبوس لا لا" ، الأمر الذي أثار جدل كبير حول الأغنية وصدورها قبل الوباء بسنوات ورغم ذلك تتشابه التفاصيل كثيرا.

في عام 2004 تنبأ الفنان محمد صبحي بما يحدث الآن في مسرحيته "خيبتنا" التي كتبها وأخرجها للمسرح وشارك في بطولتها مع مجموعة كبيرة من الفنانين وتدورأحداث الرواية المسرحية حول وباء يصيب العالم عبارة عن فيروس أخطر من السارس يتم تجهيزه في أحد معامل الأبحاث كنوع من أنواع الحرب البيولوجية ويقتل ما يقرب من 300 مليون شخص بالعالم

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مسرحية خيبتنا

وفيما يخص الأدب تنبأ بما يحدث بتفاصيل متشابهة كثيرا الكاتب محمد عبد الكريم صدرت له في مصر منذ عدة أشهر رواية عن دار المصرى للنشر والتوزيع تحمل اسم الوباء " سيرة من حاول النجاه" تتحدث عن انتشار وباء بين الشعب من ضمن أعراضه التعرض للاختناق وضيق في مجرى التنفس وتشهد أحداث الرواية انتشارالوباء بين الناس بشكل تدريجي بعد انتشار أعراضه بين المصابين مما اثار استعجاب البعض خاصة إن الرواية صدرت قبل فترة قصيرة من الأزمه الحالية.