شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم سلام من "تامر حسنى" للأطباء والممرضين: هفضل ادعيلكم طول عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى، على تقديم الدعم للأطباء والممرضين الذين يتواجدون داخل المستشفيات على مدار الساعة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المسجد "كوفيد ١٩"، ومحاولة التصدي لانتشاره، وقام بتغيير صورة الحساب الشخصي له بصورة للأطباء وهم يحتضنون الكرة الأرضية.

ووجه حسنى، رسالة عبر حسابه بمواقع السوشيال ميديا، قائلاُ "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم هفضل ادعيلكو طول عمرى، ارجوكم الصورة دى عمرنا ما ننساها والناس دى لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خالص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ اهاليهم ورغم انى بكتب الكلام دا من اول يوم هفضل اكتب كل شوية، ولكل الأطباء والممرضين انا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وما اديتلوش تعظيم سلام".

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من ناحية أخرى، حرص النجم تامر حسني، على التضامن مع الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، فى حملته التى أطلقها لمساعدة الموسيقيين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشارك حسنى الفيديو الذى بثه عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي، وكتب قائلاً "استاذ حلمى عبد الباقى الفنان المحترم صاحب المبادرة المحترمة موقفك يشرف وقانونه الإنسانية وانا معاك يا استاذى ودا واجب عليا و على كل فنانين مصر سواء مبادرتك او مساندة الغير مقتدرين من نقابة المهن الموسيقيين و التمثيلية و تصعيد المبادرة لكل النقابات المقتدر يساعد غير المقتدر بقدر المستطاع فى أى نقابه أو شركه أو مؤسسة أو عمل خاص و أنا بعلن أننى متضامن فى الثلاث مبادرات الموسيقيين غير المقتدرين و نقابة الموسيقيين و نقابة الممثلين و اتمنى من الساده الأفاضل رؤساء النقابات حصر عدد غير المقتدرين و تحديد رقم مادى واضح لكفل الأسرة طوال فترة التزام المنازل لسماح فرص ايجابيه سريعة للمتبرعين الرجاء من اخواتى الفنانين سرعة الاستجابة باللى تقدروا عليه انقاذاً لأهالينا غير المقتدرين فى كل المجالات أنا عارف كلكم اصحاب واجب".