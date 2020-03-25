شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو خاص.. شاهد كواليس أغنية "ست الناس" لـ حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم حمادة هلال مؤخراً أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم قبل أيام وحملت اسم "ست الناس"، وهي الأغنية الذي أهداها إلي كل الأمهات، بعدما طرحها علي طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

وهي الأغنية الذي أهدي حمادة هلال فيديو خاص لليوم السابع يتضمن كواليس الكليب للمرة الأولي، حيث تعاون فيها مع المخرج احمد بدران، بينما الأغنية من كلمات هشام عبد الحليم والحان حسن سراج وتوزيع احمد عادل.

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وكان حمادة هلال قد شارك متابعيه بصورة قديمة له أمام الكعبة خلال أدائه فريضة العمرة مؤخرا، قبل القرارات الحالية بمنع العمرة وغلق المسجد الحرام بسبب تفشى فيروس كورونا، داعيا الله أن يعيده مرة أخرى هناك، معلقا عبر حسابه بموقع "إنستجرام":" اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام.. اللهم ردنا إليه قريبا يارب العالمين".

و رغم انتشار فيروس كورونا وتسببه فى إلغاء كل الاحتفالات الخاصة بعيد الأم، لم ينسى النجم حمادة هلال الأمهات المصرية والعربية، وأهداهم كليب أغنية جديدة بعنوان "ست الناس"، والذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج أحمد بدران.

واحتفل هلال مؤخراً بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".