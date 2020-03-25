نقل والدة رؤى الصبان إلى الحجر الصحي.. هل أصيبت بـ «كورونا»؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والإعلامية الإماراتية رؤى الصبان عن مرض والدتها، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رؤى قالت إن والدتها تعاني من مشكلة الربو وضيق التنفس منذ شهرين تقريباً، لافتة إلى أنها خضعت لفحوصات القلب، والتي أظهرت عدم معاناتها من أي اضطراب.

وأضافت أنه تم بعد ذلك إجراء فحوصات لرئتيها ودمها بينت وجود جرثومة، فطلب منها الخضوع للفحص الخاص بفيروس “كورونا” المستجد، ووضعها بالحجر الصحي.

الفنانة الإماراتية عبرت، عن شعورها بالقلق بسبب مرور أربعة أيام على وجود والدتها في المستشفى من دون صدور نتيجة التحليل.

وكانت الفنانة والإعلامية الإماراتية رؤى الصبان قد رزقت في شهر نوفمبر الماضي بمولودتها الأولى من زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز، والتي أطلقت عليها اسم “شيخة”.

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الفنانة الإماراتية أعلنت عن وصول مولودتها الأولى، بقولها: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة اسميناها «شيخة» نسأل الله أن يرزقنا برها، ويجعلها قرة عين لنا، واحفظها وبارك لنا فيها»، حيث تلقت الإعلامية تهاني متابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني والإعلامي.

الإعلامية الإماراتية استعادت ذكريات حملها، من خلال نشرها مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها وهي في الأشهر الأخيرة من حملها.

رؤى أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “يقولون الأم تحاتي طفلها يوم يطلع على الدنيا هذا اللي كنّا نسمعه ونعرفه.. حسيت فعلا بقيمة امي لما كنت اخاف على بنتي طول التسع شهور قبل لا تطلع على الدنيا واطمن عليها كل مرة وما ارتاح غير يوم اسمع نبضها”.

الإعلامية الإماراتية أضافت: “أحيانا كنت أروح على الطوارىء واتحجج بأي شيء بس عشان يسمعوني نبضها والحين الحمد الله قرت عيني بشوفتها والمحاتاة زادأ اضعاف.. الله يرزق كل من تمنى والله يحفظ لكم ذريتكم وذريتنا آمين”.