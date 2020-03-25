كيف تقضي نانسي عجرم وبناتها وقتهن في الحجر المنزلي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن وقتها برفقة بناتها خلال فترة الحجر المنزلي والذي قاربت فترته على الـ 14 يومًا للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

نانسي عجرم، قالت خلال لقائها عبر الإنترنت مع قناة mtv، إنها شخصية بيتوتية بطبعها، ولأنها أصبحت مجبورة الآن على البقاء في المنزل مع أسرتها، فكان من الطبيعي أن تملأ وقت فراغها بأمور أسرتها، موضحة أن وقت العائلة كان ولا يزال أمرا مقدسًا بالنسبة لها.

Advertisements

وأضافت، أنها مع أسرتها في المنزل منذ نحو أسبوعين، لكنهم لم يلتزموا بالشكل الكامل في الأسبوع الأول حيث كانت تخرج لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، قائلة: “هلأ بنقضي وقت حلو سوا.. بصراحة البنات علموني أشياء كثيرة وأنا بطبيعتي بعطي وقت كبير لعائلتي.. لكن دلوقت زادت القعدة معهن.. واكتشفت إنه كل ما تقعد أكتر مع ابنك بيفتحلك قلبه ويكشفلك عن اللي جواه”.

وتابعت: “بحاول أقسم وقت البنات بدل الفراغ.. بندرس أونلاين سواء الأبحاث الخاصة بدراستهن أو بيانو أو طبخ أو غيره.. وفي ساعتين بالنهار بروحوا يتخانقوا ويتصالحوا.. وأنا متل أي أم بوصل لمرحلة أنه اعملوا اللي بدكن ياه بس حلوا عني هلأ”.

النجمة اللبنانية لم تكتف بهذا القدر من التوعية في الحرب الإعلامية على فيروس كورونا، حيث أعلنت تبرعها بمبلغ 20 ألف دولار أمريكي للجهود الطبية المكافحة للوباء، على أن يذهب 10 آلاف من المبلغ لمستشفى رفيق الحريري و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني.