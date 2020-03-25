عمرو يوسف يعلق على أزمة ياسمين عبدالعزيز مع شقيقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري عمرو يوسف على عدة قضايا فنية، كان من بينها أزمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

عمرو يوسف تقمص دور المحامي، خلال إستضافته في برنامج “غدا أجمل” تقديم الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، ليدلو برأيه في بعض القضايا المثارة على الساحة الفنية.

الفنان المصري علق على قضية ياسمين عبدالعزيز وشقيقها، قائلا نه هناك دائاً أشياء وجوانب مخفية، ولا أحد يعرف نواياهما، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يتبع شقيق ياسمين طريقة أخرى بدلا من اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو قال: “أرفض الأسلوب الذى لجأ إليه شقيق ياسمين عبد العزيز وهو أن يفضح الأمر عبر السوشيال ميديا، وكان لا بد أن يتم حل الأزمة بشكل مختلف ويحفظ فيه شقيقته”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لأزمة مؤخرا، بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، قال فيها: “بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها”.

Advertisements

وأضاف: “وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟”.

وتابع: “ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين”.

وهاجم أحمد العوضي، قائلا: “أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام”.

وأكمل: “وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”، وقد تعرضض شقيق ياسمين لهجوم شديد من متابعيه مما دفعه لإغلاق صفحته على “الفيس بوك”.

في أول رد فعل لها على هجوم شقيقها عليها، أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز حبها للفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جمعتها بالعوضي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأعلنت حبها له، بقولها: “بحبك يا أحمد”.