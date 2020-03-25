العثور على قتيلة بجوار فيلا نجلاء فتحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عثر مزارع في فيلا الفنانة المصرية نجلاء فتحي بالفيوم على جوال يطوف فوق المياه التي يروي منها زرعه، وجد بداخله جثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها.

وبعد الإبلاغ عن الواقعة، قررت نيابة الفيوم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة، وأكد تقرير تحريات مباحث قسم شرطة الفيوم أول أن الفتاة تم العثور عليها مقتولة داخل جوال بالممشى السياحي بمدينة الفيوم، بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي.

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تحريات المباحث كشفت أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وأن الجوال تم القائه في بحر سنورس بالفيوم، وبداخله الفتاة وهي بكامل ملابسها ومخنوقة، وتم وضع عدة أحجار داخل الجوال حتى تغرق الجثة، ولكن تيار الماء دفعه ليطفو بجوار فيلا نجلاء فتحي.

وقد تبين أن القاتل هو عمها الذي استدرجها لمنزله وقام بتوثيقها بالحبال ثم قتلها لشكه في سلوكها، وحتى يبعد الأنظار عنه وضع الجثمان في جوال وألقاه في أحد المصارف المائية، ولكن التيار قام بسحب الجثة لتطفو بالقرب من فيلا الفنانة نجلاء فتحي.

نيابة بندر الفيوم أصدرت قرارا بحبس عم القتيلة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قيامه بتمثيل جريمته بقرية منشأة عبدالله، وقد تبين أن الفتاة في عمر 25 عاما بينما يبلغ عمر عمها القاتل 33 عاما فقط، وبرر جريمته بسوء سلوك ابنة شقيقه.