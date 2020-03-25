شيرين رضا تهاجم مسيرات فيروس كورونا بالإسكندرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخرت الفنانة المصرية شيرين رضا، من الدعوات لتظاهرات في الإسكندرية لطرد كورونا، والتي خرجت أمس الاثنين.

شيرين رضا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “مظاهرة ضد كرونا الأتنين طب إزاي لا حول ولا قوة إلا بالله من قطيع بلا عقل أو منطق إسكندرية”.

وكان عدد من الشباب قد نظم مسيرات للتكبير في الإسكندرية لطرد كورونا واعتمدوا على على مكبرات الصوتت وهو الأمر الذي أثار سخرية العديد من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد منظمي مسيرات فيروس كورونا في الإسكندرية، الذين تم ضبطهم لمشاركتهم في تجمع أمس.

وأوضحت الوزارة انه تم القبض على المتظاهرين، وتقديمهم للنيابات المختصة لبدء التحقيق معهم فيما نسبت إليهم التحريات اتهامات بترويج البيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعيى حول أعداد المصابين بفيروس كورونا ، و التشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة “الفيروس” وإثارة ذعر المواطنين وتكدير السلم العام.

من ناحية أخرى تشارك شيرين، في مسلسل “ليه لأ”، وهو من بطولتها بجانب كل من هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبدالرحمن أبوزهرة.

مسلسل “ليه لأ” تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ومقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام في النصف الثاني من الشهر الكريم.