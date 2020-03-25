عمرو أديب: السمنة أرحم من الكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على قرارات الحظر الجزئي التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامي المصري قال إن قرارات الحظر ستتسبب في زيادة وزن المصريين، بسبب طول مدة الجلوس بالمنزل، مؤكدا أن زيادة الوزن أفضل من انتشار فيروس “كورونا”.

أديب كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “أحب أقول لكل الناس اللي بتقول إننا وزننا زاد فى الحظر ان الحظر لسه مبتداش !”.

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وأضاف: “القادم أكثر إشراقا مع سندويتشات البيض بالبسطرمه والقشطه بالعسل . الوزن الزيادة أرحم كتير من الكورونا.. أيام وتعدى وان شاء حتعدى”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر عدة قرارات مؤخرا للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وهي: “حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى الفترة نفسها، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة”.

ومن ضمن القرارات أيضا: “مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين، تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، يستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين”.