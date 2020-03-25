بلقيس وزوجها يقضيان الحجر المنزلي على طريقتهما والجمهور يتفاعل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقضي النجوم حاليا أوقاتهم في المنازل بسبب الحظر الصحي مثل بقية الأشخاص حول العالم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويحاول هؤلاء المشاهير أن يكونوا قدوة لجمهورهم، لذلك ينشرون بين حين والآخر النصائح والمناشدات من أجل أن يبقى الجميع في المنزل للمحافظة على صحتهم ومن حولهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة بلقيس فتحي والتي نشطت مؤخرا بشكل كبير على تطبيق تيك توك، وأصبحت تشارك جمهورها يومياتها من داخل الحظر لحظة بلحظة.

ونشرت فتحي مقطع فيديو عبر إنستغرام يجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وهما يقومان بتمارين رياضية سويا وكتبت معلقة: "فعاليات الحجر المنزلي ما في جيم؟! مو مشكلة خليك بالبيت وتمرن بالموجود المهم ما تخسر لياقتك ولا يزيد وزنك منشن الرياضيين والمكرشين".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو مشيدين بالنصائح التي تقدمها بلقيس من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها، فيما تغزل الكثيرون بعلاقتها مع زوجها.

كما شارك بعض المتابعين بتعليقات فكاهية حول كيف يقضي "السينغل" وقته ويمارس التمارين الرياضية التي نشرتها فتحي، وقالت إحدى الفتيات إن بلقيس شجعتها على ممارسة الرياضة مع زوجها بدلا من قضائهما الوقت في الجدال والنوم.

Advertisements

يشار إلى أن الفنانة اليمنية بدأت في الفترة الأخيرة بنشر صور وفيدوهات تجمعها بزوجها والكشف عن شكله وهويته، وبالرغم من ظهوره لأكثر من مرة إلى جانبها إلا أنه لم يظهر وهو يتحدث.

وأشاد عدد كبير من متابعي بلقيس بعلاقتها بزوجها وطريقة ظهورهما سويا، مشيرين إلى أنهما مختلفان ولا يحاولان إثارة الجدل بتصرفاتهما مثل الكثير من الأزواج والثنائيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بلقيس كان قد عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في شهر أكتوبر من عام 2012، إلا أن ارتباطهما لم يدم، حيث أعلنت انفصالها عنه في فبراير من عام 2013، وفي مايو 2016 أعلنت الفنانة اليمنية عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف واحتفلت بزواجهما في شهر ديسمبر من نفس العام بإقامة حفل زفاف ضخم، ورزقت بلقيس وزوجها بطفلهما الأول تركي في شهر مايو من عام 2018.