تغريد الطاسان تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بسبب عائلتها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الكاتبة والتربوية والإعلامية السعودية تغريد إبراهيم الطاسان عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بعد مخالطتها لمصابين من عائلتها قبل ثلاثة أسابيع حسب قولها، ولم تظهر حينها أعراض الفيروس.
وظهرت الطاسان عبر حاسبها الخاص في سناب شات وأعلنت عن إصابتها من داخل الحجر الصحي، وطالبت تغريد الجميع بالالتزام بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية وعدم التهاون في ذلك.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، متوجهين لها بالدعوات الصادقة ولجميع المصابين بالشفاء التام، مؤكدين أن حديثها كان رسالة واضحة وصريحة بأن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة هو العلاج الوحيد بعد الله.
وعلق الدكتور سعود المصيبيح على إصابة الطاسان بقوله: شفى الله الكاتبة والإعلامية والتربوية القديرة والناشطة الاجتماعية في المجالات الإنسانية والتطوعية الاستاذة تغريد الطاسان حيث أصيبت وبناتها بفيروس كورونا وهي في العزل الإجباري .. دعواتنا الصادقة من القلب لها بالشفاء التام وهذه كلماتها توجه وتنصح الجميع بالالتزام بالتعليمات.
فيما قال الإعلامي عبدالرحمن الناصر إن تغريد تفاجأت أن زوار والدتها يحملون فيروس كورونا دون أعراض، لذلك لا تثق بأحد ولا تقترب من أحد حتى تنتهي الأزمة.
وكانت تغريد الطاسان قد أعلنت عبر حسابها في تويتر عن كتابتها لموضوع بعنوان "ماذا بعد كورونا"، ولم تكن حينها تعلم بإصابتها.
من جانب آخر؛ أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع عدد المصابين إلى قرابة الـ900 مصاب، فيما تعافى 28 مصابا، هذا وقد فرضت المملكة حزمة من القرارات لمنع انتشار فايروس كورونا منها منع السفر نهائيا بين مناطق المملكة، وتقديم حظر التجول إلى الساعة الثالثة مساء، كما تم عزل مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة حيث منع الدخول إليها والخروج منها.
يشار إلى أن تغريد الطاسان نالت درجة الماجستير في التربية وعلم النفس – جامعة كولمبوس عام 1429هـ-2009م - بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية – جامعة الملك سعود بالرياض عام 1416هـ.
كما أنها تعد سيدة أعمال وعضوة بالغرفة التجارية بالرياض، ألفت الكثير من الكتب منها: العولمة – تغريدات - فلسفة سعادة.
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