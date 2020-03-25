تراند اليوم : سما المصرى عارية تغطى صدرها بعقد أحمر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 08:17 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 1,114 زيارة

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أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي فى غرفة نومها .

وعلقت سما على الصورة قائلة : صوره من لايف امبارح علي اللوبس لايف يلي اشوفكم لايف عليه النهارده الثلاثاء الساعه ١١ بالليل بس حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري واعملوا بحث عن اسمي واسمي عليه هو:Samaelmasrii واشتركوا في نادي سما المصري جوه البرنامج يلي ليلتنا حمرا أن شاءالله طالما في حظر تجول .