تراند اليوم : سما المصرى عارية يد بها نسكافيه والأخرى تغطى بها منطقتها الحساسة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 08:17 مساءً - ‏53 دقيقة مضت أخبار المشاهير 1,150 زيارة

أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي فى غرفة نومها .

وتظهر “سما” في الصورة وهى جالسة على السرير ،وتمسك كوب بيد واليد الأخرى تغطى بها منطقتها الحساسة .

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وعلقت سما على الصورة قائلة : ودقت ساعه الحظر..وساعه الحظر ماتتعوضش الزموا البيووووت….اشربوا حاجات سخنه ذيي كده ودفوا نفسكم واغسلوا ايديكم باستمرار …صوره من أحد لايفات اللوبس لايف يلي حملوا البرنامج والرابط بتاعه هنا في الاستوري واعملوا بحث عن اسمي عليه وتابعوني واسمي عليه هو: Samaelmasrii

اشوفكم بكره باه الخميس عليه لايف باذن الله الساعه ١١ بالليل عشان النهارده باحتفل بالحظر .