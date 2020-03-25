حفل أونلاين لـ"عمر خيرت وعلي حجار"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الموقع الرسمي لوزارة الثقافة المصرية عن حفلٍ فني بعنوان “سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت”، سيتم بثه “Online”، عبر مبادرة “خليك في البيت الثقافة بين إيديك”، التي أطلقتها الوزيرة إيناس عبدالدايم. وذلك بهدف استمرار عروض الأوبرا المصرية، في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكدت "عبدالدايم" أن البث سيتواصل يومياً بموادٍ إبداعية متنوعة، تشمل عروضا مسرحية، وحفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، وعروض باليه، وأفلاما قصيرة ووثائقية وغيرها، كما سيتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

وكان الفنان علي الحجار، أعلن عن هدية للجمهورالملتزم بتعليمات الحكومة للبقاء في المنزل خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، عبر فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" وقال أنه سيقدِّم عدة هدايا لجمهوره، أبرزها حفل أون لاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه نظرًا لتواجد الاستديو الخاص به في منزله، سيقدم برنامجًا جديدًا سيحمل اسم "ساعة تجلي" سيعيد من خلاله تقديم الأغاني القديمة بشكلٍ جديد يناسب الشباب في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه سيبثه بمعدل مرتين كل أسبوع.

