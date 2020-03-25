"الثقافة المصرية" تُرفّه عن المواطنين خلال الحجر المنزلي

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""الخليج 365"" من بيروت: تبدأ قناة وزارة الثقافة المصرية على YouTube اعتباراً من مساء اليوم بعرض "الليلة الكبيرة" لفرقة باليه أوبرا القاهرة ومسرحية "قهوة سادة" في سياق المبادرة الإلكترونية التي تنطلق تحت شعار "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم للمساهمة في الاجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

والجدير ذكره، أن باليه الليلة الكبيرة من ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي والكلمات لصلاح جاهين. وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة، وقام الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى باليه بعد إعادة صياغة ألحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرضٍ حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الإحتفال بأحد الموالد الشعبية وحقق نجاحًا كبيرًا عند تقديمه بشكله الجديد.

أما مسرحية "قهوة سادة" فقُدِّمَت لاول مرة عام 2008 وحصلت علي جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح التجريبي، كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام وحققت شهرة واسعة داخل مصر وخارجها، وعرضت في عدة دول عربية منها تونس والجزائر والإمارات. وهي تضم لوحات تمثيلية متصلة منفصلة تناقش قضايا إجتماعية في رسائل تعزز الراوابط الإنسانية وتشدد على المبادئ والمُثل العليا. وتجمع في بطولتها محمد فراج، هشام اسماعيل، محمد ممدوح، عمرو عبد العزيز، أمير صلاح الدين، حسام داغر، مريم السكري، رباب ناجي، شيماء عبد القادر، محمد نشأت، عمرو رجب، أميرة عبد الرحمن، جيهان انور وعدد من النجوم.