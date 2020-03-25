فيديو| مجد القاسم يطرح "خليك في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح الفنان مجد القاسم، أغنية جديدة بعنوان "خليك فى البيت "، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك ".

تم تنفيذ الأغنية لحث الشعب على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتوعية من أخطار فيروس كورونا، واتباع تعليمات الوقاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الدولة في الحد من انتشار الوباء و السيطرة عليه.

الأغنية من تأليف صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، و توزيع خالد عرفة، و تم تسجيلها باستوديو مقام.