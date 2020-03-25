"أنتم الأبطال الحقيقيون لهذا الزمن".. شيرين رضا توجه رسالة لأطباء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _هاني صابر :

حرصت الفنانة شيرين رضا، على توجيه رسالة شكر وتقدير لأطباء العالم، على مواقفهم تجاه التصدي لوباء كورونا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة : "‏كل الحب والتقدير والاحترام لكل العاملين في المجال الصحي في العالم كله .. أنتم الأبطال الحقيقيين لهذا الزمن".

وكانت شيرين، حصلت على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ليه لأ" لعدم تعافيها من الكسر الذي تعرضت له في قدمها.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه في 15 حلقة، وهو بطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبدالرحمن أبو زهرة، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل آخر من 15 حلقة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام في النصف الثاني من الشهر الكريم.