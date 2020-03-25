"أنا آسف.. وهفضل ادعيلكم".. تامر حسني يوجه رسالة للأطباء والممرضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر واعتذار لجميع الأطباء والمشاركين في حل أزمة المستجد (كوفيد 19).

وكتب "حسني"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلًا: "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم، هفضل ادعيلكم طول عمري.. أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها".

وأضاف: "الناس دي لازم بعد كده نشوفها بمنظور تاني خاص، اللهم احفظهم واحميهم واحفظ أهاليهم، ورغم أني بكتب الكلام ده من أول يوم، هفضل اكتبه كل شويه".

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وتابع: "لكل الأطباء والممرضين أنا أسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وماديتوش تعظيم سلام".

وتكفل تامر حسني مؤخرًا بـ 400 أسرة على مدار شهر كامل، دعما لحملة خليك في البيت.