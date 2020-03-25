تعرف على موعد حفل تامر عاشور على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلن الفنان تامر عاشور، عن موعد حفله الذي سيقدمه للجمهور "أون لاين"، عبر قناته على يوتيوب.
ونشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه على إنستجرام، صورة له وعلق عليها: "استنوني يوم الجمعة ٢٧ مارس في حفل لايف على قناتي الرسمية على اليوتيوب الساعه ١٠ مساءً .. خليك في البيت".
وتقدم الفنان تامر عاشور مؤخرًا، بشكوى رسمية ضد المنتجة سارة الطباخ، بسبب تعنت المنتجة سارة الطباخ ضده، وعدم التزامها بالعقد المبرم بينهما.
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