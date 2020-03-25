إليسا تحتفل بعيد البشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعيد البشارة.

وكتبت: "إن شاء الله عيد البشارة اللي بيجمعنا كلنا حول العذراء مريم يحمل بشارة حلوة لهالبلد وللعالم، ونرتاح من المشاكل اللي عم تلاحقنا، اليوم الوقت للصلاة تانقدر نتغلب على اللي عم نمرق ونرجع نعيد بإيام أحلى".

يذكر أن إليسا كانت ستحيي حفل غنائي بمدينة أربيل العراقية، يوم 20 مارس الجاري، إلا أن الحفل تم تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.