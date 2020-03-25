حبيبي الموهوب.. محمد ممدوح يهنئ علي الطيب بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
هنأ الفنان محمد ممدوح، الفنان علي الطيب بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام".
وعلق "ممدوح"، على الصورة قائلًا: "علي الطيب.. صاحبي وحبيبي الموهوب، كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله السنة الجاية تحقق كل اللي نفسك فيه".
وكان علي الطيب أصيب بقطع بالرباط الصليبي في شهر يوليو الماضي، وخضع لعملية جراحية، ويتابع العلاج الطبيعي حاليا.
علي الطيب ممثل وكاتب سيناريو، درس علوم إدارية (أكاديمية ثقافة وعلوم ) وأثناء دراسته اشترك ببرنامج (star search) على قناة إم بى سى في 2004 لتقديم الستاند أب كوميدى وحاز على المركز الأول فى البرنامج، وبعدها حقق نجاحًا كبيرًا في شخصية وديع البساطي في مسلسل "أهو دا اللي صار" للمخرج حاتم علي.
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