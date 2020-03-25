ندى بسيوني: "حمدا لله أني في وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على الأحداث التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وكتبت: "ما أجمل الوطن، حضن كبير في الشدة لا يعرف معناه إلا من ابتعد عنه، حمدا لله على أني في وطني، وطوبى لكل مغترب أو لاجئ أو مشرد في بلاد الله".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.