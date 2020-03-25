محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على الأحداث التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
وكتبت: "ما أجمل الوطن، حضن كبير في الشدة لا يعرف معناه إلا من ابتعد عنه، حمدا لله على أني في وطني، وطوبى لكل مغترب أو لاجئ أو مشرد في بلاد الله".
وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني: "حمدا لله أني في وطني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.