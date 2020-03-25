مؤلف "اختراق 2": قد نضطر للخروج من السباق الرمضاني لهذا السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



قال المؤلف محمود حمدان، إن فريق العمل أوقف تصوير مسلسل "اختراق 2"، تزامنًا مع الأحداث الراهنة والإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "حمدان"، في تصريح لـ"الخليج 365": "فريق العمل حاليًا ملتزم بالمكوث في المنازل، حتى تمر هذه الفترة، والتي حددتها الدولة، على أن نتابع كيف سيكون الوضع بعد ذلك لاستكمال تصوير المسلسل".

وعن لحاق المسلسل بالسباق الرمضاني، قال حمدان:" هذا متوقف على فتح الخطوط الجوية السعودية، وإن لم يحدث، سيخرج من السباق الرمضاني".

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مسلسل "اختراق 2" من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويأتي استكمالا للجزء الأول، الذي تم تصويره بالكامل في صربيا، وينقسم تصوير الجزء الحالي بين مصر والسعودية.

وتدور أحداثه حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا، ضمن جماعة إرهابية.

ويشارك أحمد عيد فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم مي سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبدالعزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك فى التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.