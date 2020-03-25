نشر الفنان رامي صبري مقطع قصير لأغنية "بعترفلك" من حفل مارينا صيف 2019، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق صبري على الفيديو قائلاً:"أغنية انا بعترفلك من حفل بورتو جولف مارينا الصيف اللي فات، خليكوا في البيت عشان نقدر نعمل حفلات أحلى الصيف اللي جاي". جولف مارينا الصيف اللي فات، خليكوا في البيت عشان نقدر نعمل حفلات أحلى الصيف اللي جاي". يذكر أن "بعترفلك" تضمن ألبوم رامي صبري الأخير "فارق معاك" الذي طرحه في صيف 2019، وأحيا حفل غنائي ضخم في مارينا احتفالاً بصدور الألبوم. "فارق معاك" الذي طرحه في صيف 2019، وأحيا حفل غنائي ضخم في مارينا احتفالاً بصدور الألبوم. وفي نفس الياق قدم أحدث أغنياته "حياتي مش تمم" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من 5 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رامي صبري يطرح "أنا بعترفلك" من حفل مارينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.