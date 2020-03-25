الجمعة.. تامر عاشور في حفل غنائي أون لاين

في حدث فريد من نوعه، يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مباشرة "أون لاين" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذاع الحفل مباشرة بتقنية "يوتيوب لايف" يوم الجمعة المقبل الموافق 27 مارس، في تمام الساعة الـ 10 مساءً .
ويأتي الحفل في الظروف الراهنة التي يعاني منها الفن من الحجر المؤقت نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة ضد وباء كورونا، والقيام بالإستغلال الامثل للوسائل التكنولوجية في التواصل بين الفنان وجمهوره في أصعب الظروف.
يذكر ان آخر حفلات عاشور الغنائيةكانت من خلال حفله الغنائي مع الفنانة آمال ماهر والفنان ماجد المهندس والذي اقيم في شهر فبراير الماضي، على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وقدم "دويتو" مع آمال ماهر في أغنيتها "قالوا بالكتير" التي لحنها لها في أحدث ألبوماتها الغنائية "أصل الإحساس"، وقدم لجمهوره باقة غنائية مميزة من آخر ألبوماته "أيام".
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