فيديو.. تامر حسني يطرح "دعاء لرفع البلاء"

طرح النجم تامر حسني أحدث أدعيته، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وحمل المقطع الصوتي الجديد لتامر حسنى اسم "دعاء لرفع البلاء"، وفى إشارة منه إلى فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تهديد ملايين الأرواح. Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لعرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.

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