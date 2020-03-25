هنادي مهني تحذر جمهورها من فتح باب المنزل

نشرت الفنانة هنادي مهني فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت هنادي من خلاله وهي تحذر جمهورها من الخروج أثناء حظر التجول، وذلكعبر تطبيق تيك توك.
ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة هنادي مهني في بطولة مسلسل خط حرير، وهو بطولة كلًا من مي عز الدين، محمود عبدالمغني، نيكولا معوض، مي سليم، سوسن بدر، صفاء الطوخي، يوسف عثمان، حنان سليمان، أحمد صيام، ولاء الشريف، محمد علي رزق، محمد سليمان.
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