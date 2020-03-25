الليلة .. حفل غنائي لأنغام على يوتيوب

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام، عن إذاعة حفلها الغنائي التي أقامته على مسرح مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس في العام الماضي، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
يتم إذاعة الحفلة الليلة في تمام الساعة الـ 10 مساءً على قناتها الرسمية على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكانت قد عرضته سابقًا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وحاز على نسبة مشاهد عالية.
تأتي إذاعة الحفل لمباشرة الاحتفالات الغنائية والحرص على التواصل مع الجمهور بعد إلغاء كافة الأنشطة الاحتفالية
أقيم الحفل بعد إصدار ألبومها الجيد "حالة خاصة جدًّا"، وشهد حضور كامل العدد مع تفاعل فريد مع ماقدَّمته من باقة غنائية كبرى منه وأهمهم: "ياريتك فاهمني، نزوة، هبدأ من الآخر، أساميك الكتيرة، هدنة"، بالإضافة إلى مجموعة غنائية أخرى "عرفها بيا، سيدي وصالك، عمري معاك، اكتبلك تعهد".
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