فيديو.. أحمد كامل يطرح أحدث أغنياته قصاد بابك

طرح الفنان أحمد كامل أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم قصاد بابك، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية قصاد بابك من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع Advertisements إسلام شيتوس. إسلام شيتوس. يذكر أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قولي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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