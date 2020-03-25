فيديو.. نور التوت يوجه رسالة لجمهوره لهذا السبب

نشر الفنان نور التوت فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووجه التوت رسالة إلى جمهوره لتوخي الحذر من بعض الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته، عبر بعض الحسابات المزيفة على مواقع السوشيال ميديا.
يذكر أن الفنان نور التوت طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هنساكي، وشاركه في الغناء كل من حمو بيكا، فيلو، علي قدورة، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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