بالتعاون مع إيلا ماي .. أشر يطرح أحدث كليباته Don't Waste My Time

طرح الفنان العالمي أشر أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Don't Waste My Time، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشاركت الفنانة العالمية إيلا ماي في كليب Don't Waste My Advertisements Time. Time. يذكر أن الفنان العالمي أشر طرح سابقًا كليب بعنوان Peace Sign، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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