كيف استخدمت السوشيال ميديا الفن للسخرية من كورونا ؟

عقب انتشار فيروس كورونا في البلاد ووسط حالة الذعر والهلع التي سيطرت على معظم شعوب العالم، استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفشي المرض بشكل آخر عبر أستخدام العديد من مشاهد الأفلام والمسلسلات بشكل فكاهي ونشرها على صفحات السوشيال ميديا بالأخص الفيسبوك، ترصد بوابة الوفد بعض المشاهد التي تم استخدامها للسخرية من فيروس كورونا المستجد.

فيلم فول الصين العظيم

حظي الفيلم الكوميدي " فول الصين العظيم " بنصيب الأسد في السخرية من فيروس كورونا بالأخص جملة محمد هنيدي في الفيلم " هنيمك من المغرب يا صين " والتى أُستخدمت بكثرة من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين " الصين هي اللي نيمتنا من المغرب ".

كذلك تم استخدام أحد مشاهد الفيلم والتى جمعت

بين محمد هنيدي ومحمد شومان في الطائرة وتم أنتشار هذا المشهد مع تبديل الجمل من بعض العاملين في القطاع الخاص مِن مَن مازالوا يذهبون للعمل.

فيلم غاوي حب

أعاد فيروس الكورونا تذكير الجمهور ببعض الأفلام التي لم تحظى بنسب مشاهدة عالية أو الأعمال التي تناساها المشاهد ومن بين تلك الأعمال كان فيلم غاوي حب والذي عرض عام 2005 وجمع كل من محمد فؤاد، رامز جلال، حلا شيحة، خالد الصاوي.

وفي هذا المشهد الذي انتشر على السوشيال ميديا يسخر الجمهور من الصين ومن كل من فيروس كورونا وفيروس هانتا الذي قتل أحد الأشخاص في الصين ويرجع

البعض السبب في كلا المرضين تناول الصينيين للحيوانات.





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فيلم معلش احنا بنتبهدل

على الرغم من كثرة استخدام بعض مشاهد الفيلم للسخرية من أوضاع متعددة إلا أن هذة المرة تم استخدام أحد المشاهد للسخرية من الفيروس ومخاوف الشعب منه ومحاولاتهم للتطهير والتعقيم كأحد وسائل الدفاع ضد الكورونا.

فيلم تيمور وشفيقة

أنتشر على موقع الفيسبوك أحد مشاهد فيلم "تيمور وشفيقة" والذي يجمع بين أحمد السقا ورجاء الجداوي في اليوم الأول لاستلام تيمور العمل كحارس شخصي لجارته وحبيبته شفيقة التي أصبحت وزيرة البيئة، تم استخدام نفس الجملة التي قيلت في الفيلم ولكن مع تعليق آخر يشير لعدم رغبة الأمهات في السماح لأبنائهم العاملين بالخروج للعمل خوفًا من الإصابة بالكورونا.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

على الرغم من كثرة استخدام هذا المشهد بالأخص في التعبير عن الحيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن هذه المرة تم أستخدامه للدليل على حيرة المواطنين في كيفية تعقيم المنتجات بعد شرائها.