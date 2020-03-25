تراند اليوم : سلمى أبو ضيف تتلقى هدية من عاشق سري – إتفرج

استقبلت الفنانة سلمى أبو ضيف هدية من شخص مجهول كشفت أنه ربما يكون عاشق سري قد أهداها صندوقًا به بعد الأشياء التي تحرص على استخدامها خلال أيام الحظر التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.
كما كتب العاشق السري لأبو ضيف جملة على بطاقة وضعها ضمن الصندوق قال فيها: “سلمى.. كلي وتمرني جيدًا، أبقي بأمان”، وقالت سلمى عن عاشقها السري إنه يعرفها جيدًا لأنه حرص على إهدائها بأشياء تتعلق بصحتها وتستخدمها مثل بعض المستلزمات الخاصة بآلام الظهر التي تعاني منها.
كانت سلمى أبو ضيف قد أثارت فضول الجمهور خلال العام الماضي بعد نشرها بعض الصور مع شاب إيطالي، ووصفته أنه حبها الوحيد.
قيل إن هذا الشاب خطيبها وبدأت تظهر معه في مناسبات خارج مصر، لكن قبل فترة قصيرة حذفت كل الصور التي تجمعها به.
أكدت سلمى أبو ضيف انفصالها عن حبيبها خلال لقاء مع ET بالعربي، وقالت عن حذف الصور “راحوا في الأرشيف”.
ثم أوضحت أنها تتواجد في ميلانو وتستمتع بوقتها بمفردها، في إشارة منها لانفصالها.
وردت “أبو ضيف” على كل الانتقادات التي تلقتها بسبب ارتباطها بشاب أجنبي قائلة: “مش فاهمة إيه العلاقة أجنبي، مصري، مسلم أيا كان ديانته إيه، أنا مع هذا الشخص هل تعرفوا إحنا ما بينا إيه، أهم حاجة بالنسبة ليا معاملة الشخص”.
يشار إلى أن سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “حدوتة مرة” مع غادة عبد الرازق ومجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.