تراند اليوم : سلمى أبو ضيف تتلقى هدية من عاشق سري – إتفرج

استقبلت الفنانة سلمى أبو ضيف هدية من شخص مجهول كشفت أنه ربما يكون عاشق سري قد أهداها صندوقًا به بعد الأشياء التي ‏تحرص على استخدامها خلال أيام الحظر التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

كما كتب العاشق السري لأبو ضيف جملة على بطاقة وضعها ضمن الصندوق قال فيها: “سلمى.. كلي وتمرني جيدًا، أبقي بأمان”، ‏وقالت سلمى عن عاشقها السري إنه يعرفها جيدًا لأنه حرص على إهدائها بأشياء تتعلق بصحتها وتستخدمها مثل بعض ‏المستلزمات الخاصة بآلام الظهر التي تعاني منها.‏

كانت سلمى أبو ضيف قد أثارت فضول الجمهور خلال العام الماضي بعد نشرها بعض الصور مع شاب إيطالي، ووصفته أنه حبها ‏الوحيد‎.‎

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قيل إن هذا الشاب خطيبها وبدأت تظهر معه في مناسبات خارج مصر، لكن قبل فترة قصيرة حذفت كل الصور التي تجمعها به‎.‎

أكدت سلمى أبو ضيف انفصالها عن حبيبها خلال لقاء مع‎ ET ‎بالعربي، وقالت عن حذف الصور “راحوا في الأرشيف‎”.‎

ثم أوضحت أنها تتواجد في ميلانو وتستمتع بوقتها بمفردها، في إشارة منها لانفصالها‎.‎

وردت “أبو ضيف” على كل الانتقادات التي تلقتها بسبب ارتباطها بشاب أجنبي قائلة: “مش فاهمة إيه العلاقة أجنبي، مصري، ‏مسلم أيا كان ديانته إيه، أنا مع هذا الشخص هل تعرفوا إحنا ما بينا إيه، أهم حاجة بالنسبة ليا معاملة الشخص‎”.‎

يشار إلى أن سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “حدوتة مرة” مع غادة عبد الرازق ومجدي كامل ومحمد شاهين ‏وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد ‏الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون‎.‎