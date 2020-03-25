تراند اليوم : هند القحطاني تفضح فنان عربي شهير: “سادي مغتصب”

وعلق متابع قائلًا :” إثارة جدل من الزباله خلصت سواليفها تبي تحتك بسعد وتلفت نظره وحاطه اغنيته ومسويه فيلم تطمني ماراح يرد عليك ولا سامع فيك اصلا لو تناهقين من هنا لبكره جمهور سعد حيلكم فيها نقار الخشب”.

وعلق آخر :” تبغى اعلانات تبغى تشتهر ماحد عطاها وجه الله يهديها فلست وضيعت كل شي لاشهره ايجابيه ولا حياه طبيعيه ولا تقدر تاكل ولاتشرب بتسوي اي شي تتعلق بأي شي خذوها عبره وعظه الحمد لله ع نعمه الاسلام